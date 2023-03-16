Украинский снаряд повредил два вагона поезда на вокзале в Белгороде

На вокзале в Белгороде два вагона поезда оказались повреждены прилетевшим с украинской стороны снарядом, сообщает телеграм-канал Shot.
По данным источника, снаряд был сбит системой ПВО, упавшие осколки повредили восстановительный поезд. Разбиты 21 окно, обшивка двух вагонов, перебит провод ЛЭП.
ЧП случилось в районе третьего пути, там образовалась воронка глубиной 20 сантиметров.
По предварительным данным, люди не пострадали, поезда ходят по графику.
Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Казачья Лопань Харьковской области.
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