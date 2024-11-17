Воскресенье, 17 ноября, 2024
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Украина готова нанести удары дальнобойным оружием по территории РФ в ближайшие дни

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Украина планирует нанести ракетные удары на большом расстоянии в глубь России уже в ближайшие дни, сообщает агентство «Рейтер», ссылаясь на информированные источники.

Подробности не раскрываются из соображений безопасности.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по территории России.

— Это станет значительным изменением политики Вашингтона в конфликте между Украиной и Россией, — отмечает «Рейтер».

Белый дом отказывается от комментариев по поводу разрешения бить ракетами ATACMS вглубь территории России, отмечает агентство.

С учётом того, что ATACMS имеют разные модификации, в зоне действия ракет может оказаться несколько областей, куда раньше ВСУ доставали только дронами. Максимальная дальность пуска таких ракет составляет 300 км, сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Украина готова нанести удары дальнобойным оружием по территории РФ в ближайшие дни
Иллюстрация: «Военная хроника»
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