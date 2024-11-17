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Эксперт назвал цели американских ракет ATACMS на территории России

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Алексей Самохин
Изображение сгенерировано ИИ

Президент США Джо Байден разрешил Владимиру Зеленскому наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России. Об этом стало известно вечером 17 ноября. О том, куда могут прилететь эти ракеты, рассказал «Комсомольской правде» военный эксперт, полковник Михаил Тимощенко.

По его словам, при заявленной дальности в 300 километров вражеские ракеты не достанут до аэродромов, где дислоцируется стратегическая авиация в Мурманской и Саратовской областях. В то же время ВСУ могут ударить по аэродромам оперативно-тактической авиации в Воронежской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае.

— Будут пытаться бить по прифронтовым складам боеприпасов. И по станциям железной дороги, через которые идет снабжение наших группировок, — рассказал Тимощенко журналистам.

Эксперт не исключает и попытки ударить по Крымскому мосту, так как для Украины это хорошая медийная цель. В то же время ракеты уже били по Крыму и Севастополю и российская ПВО с ними справлялась.

Стоимость ракет составляет более 2.5 млн долларов за штуку. Были сообщения, что США Киеву их поставили несколько десятков — до сотни единиц.

Полковник считает, что ударить могут уже завтра: Киеву надо показать, что там всегда готовы и им плевать на наши массированные удары.

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