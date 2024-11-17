Эксперт назвал цели американских ракет ATACMS на территории России

Президент США Джо Байден разрешил Владимиру Зеленскому наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России. Об этом стало известно вечером 17 ноября. О том, куда могут прилететь эти ракеты, рассказал «Комсомольской правде» военный эксперт, полковник Михаил Тимощенко.

По его словам, при заявленной дальности в 300 километров вражеские ракеты не достанут до аэродромов, где дислоцируется стратегическая авиация в Мурманской и Саратовской областях. В то же время ВСУ могут ударить по аэродромам оперативно-тактической авиации в Воронежской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае.

— Будут пытаться бить по прифронтовым складам боеприпасов. И по станциям железной дороги, через которые идет снабжение наших группировок, — рассказал Тимощенко журналистам.

Эксперт не исключает и попытки ударить по Крымскому мосту, так как для Украины это хорошая медийная цель. В то же время ракеты уже били по Крыму и Севастополю и российская ПВО с ними справлялась.

Стоимость ракет составляет более 2.5 млн долларов за штуку. Были сообщения, что США Киеву их поставили несколько десятков — до сотни единиц.

Полковник считает, что ударить могут уже завтра: Киеву надо показать, что там всегда готовы и им плевать на наши массированные удары.