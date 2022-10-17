Понедельник, 17 октября, 2022
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Учителям и родителям посоветовали отказаться от чатов в WhatsApp

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Школы в нескольких регионах получили письмо от Министерства просвещения с просьбой ограничить использование мессенджера WhatsApp* в образовательном процессе и на рабочих местах, пишет Коммерсант.

Газета уточнила, что такая информация поступила в образовательные учреждения в Хабаровском крае, в Курской и Нижегородской областях.

Вместо иностранного приложения учителям посоветовали использовать «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум».

Родителям в Нижегородской области рекомендовали отказаться от чатов в WhatsApp, чтобы избежать угроз информационной безопасности.

В Минпросвещения подтвердили факт рассылки рекомендаций, однако подчеркнули, что они касаются только работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.

*принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

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