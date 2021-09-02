Учащиеся рязанских ссузов получат стипендию губернатора

Газета «Рязанские ведомости» опубликовала распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова о выплате стипендий учащимся ссузов.
В тексте документа говорится:
1. Назначить ежемесячную именную стипендию Губернатора Рязанской области обучающимся очной формы обучения по программам подготовки специалистов среднего звена государственных образовательных организаций, находящихся на территории Рязанской области, на 2021/22 учебный год:
Бодрову Павлу Валерьевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский технологический колледж»;
Воробьевой Юлии Игоревне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Скопинский электротехнический колледж»;
Глазкову Владиславу Сергеевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Михайловский техникум имени А. Мерзлова»;
Зажигалиной Марии Григорьевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шацкий агротехнологический техникум»;
Каменщиковой Марии Васильевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сараевский многофункциональный колледж»;
Костенко Елизавете Николаевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Касимовский нефтегазовый колледж»;
Кривонос Анне Сергеевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Касимовский техникум водного транспорта»;
Лифановой Арине Сергеевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кораблинский агротехнологический техникум»;
Малаховой Ирине Андреевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж»;
Мильшину Максиму Игоревичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А. М. Серебрякова»;
Мулюковой Светлане Рамилевне, студентке филиала Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж» в г. Касимове;
Обивалиной Ксении Романовне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский медицинский колледж»;
Святых Анатолию Александровичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго»;
Суздальцевой Варваре Николаевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Клепиковский технологический техникум»;
Сутормину Матвею Михайловичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В. А. Беглова»;
Тимофеевой Софье Дмитриевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова»;
Фоломейкину Виталию Владимировичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Шиловский агротехнологический техникум»;
Ханайкиной Кристине Викторовне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский политехнический техникум»;
Чеботарь Никите Савельевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новомичуринский многоотраслевой техникум»;
Яшонкову Дмитрию Алексеевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский железнодорожный колледж».
2. Назначить единовременную именную стипендию Губернатора Рязанской области обучающимся очной формы обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) государственных образовательных организаций, находящихся на территории Рязанской области, на 2021/22 учебный год:
Антонец Максиму Александровичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж»;
Борисовой Веронике Игоревне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кораблинский агротехнологический техникум»;
Васину Григорию Алексеевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский железнодорожный колледж»;
Ермаковой Надежде Сергеевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В. А. Беглова»;
Жигоревой Виктории Анатольевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский политехнический колледж»;
Конюшенко Даниле Дмитриевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский политехнический колледж»;
Мельникову Владиславу Олеговичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский железнодорожный колледж»;
Неклюдовой Инне Игоревне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В. А. Беглова»;
Поняеву Антону Сергеевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Касимовский техникум водного транспорта»;
Поповой Татьяне Алексеевне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В. А. Беглова»;
Розанову Даниилу Алексеевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский политехнический колледж»;
Сазоновой Ангелине Викторовне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский политехнический колледж»;
Солнцеву Роману Алексеевичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский многопрофильный колледж»;
Спектор Александру Михайловичу, студенту Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский железнодорожный колледж»;
Тарасовой Полине Олеговне, студентке Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В. А. Беглова».