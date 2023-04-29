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Суббота, 29 апреля, 2023

«Уцелеют лишь те, кто притворится мёртвым»: греческий монах оставил устрашающее послание

Над тем, когда завершится мировой конфликт, разгоревшийся в последние годы, задумываются многие, в том числе представители различных конфессий. Некоторые из них оставляют прогнозы, которые порой могут не на шутку напугать. Один из таких принадлежит греческому иеромонаху Элпидию с острова Родос.

Слова Элпидия цитирует Life: в ближайшее время ситуация на геополитическом фронте будет обострена. В конфликт вступят страны Прибалтики, Скандинавии.

Не обойдут мировые потрясения страны Востока. Впереди их ждут изматывающие испытания по сохранению своей суверенности и самостоятельности.

Священнослужитель добавляет: уцелеют лишь те, кто «притворится мёртвым в схватке с русским медведем».

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