У клиентов T2 востребованные интернет-ресурсы будут работать даже в зоне ограничений

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Компания T2 обеспечит своим абонентам доступ к ключевым интернет-сервисам даже в условиях ограничений, введённых по соображениям безопасности для защиты населения и критически важной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

В список вошли онлайн-карты, приложение T2, портал Госуслуг, мессенджеры, маркетплейсы, поисковые системы и сайты государственных учреждений. Никаких действий от пользователей не требуется — доступ открывается автоматически.

Техническая инфраструктура T2 полностью соответствует требованиям федеральных и региональных властей. В согласовании с регуляторами компания внедрила систему постоянного доступа к социально значимым сервисам, что позволяет абонентам пользоваться ими при строгом соблюдении мер безопасности.

На данный момент доступны следующие ресурсы: сервисы Яндекс и Mail.ru, портал Госуслуг, маркетплейсы Ozon и Wildberries, онлайн-платформа Avito, приложение Т2, мессенджеры ВКонтакте и OK, медиаплатформы Кинопоиск, Дзен и Rutube, а также сайты госучреждений (Правительства и Администрации Президента, ДЭГ, Выборы, ПОС, ГОСВЭБ). Решение внедрено в кратчайшие сроки, и его параметры могут меняться в зависимости от потребностей клиентов.

— Мы понимаем, насколько важен непрерывный доступ к мессенджерам, Госуслугам, картам и другим социально значимым сервисам, — отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2 Ирина Лебедева. — Наше решение позволяет сохранить этот доступ в зонах ограничений. Оно разработано совместно с профильными ведомствами и не нарушает требований безопасности. Мы будем учитывать обратную связь абонентов и при необходимости расширять список ресурсов.

