У белгородских детей из-за избытка молока развивается анемия

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Заведующая педиатрическим отделением детской областной больницы Нина Сысоева рассказала «Бел.Ру» о увеличении числа случаев анемии у детей в Белгородской области.

По ее словам, причиной этому становится избыток молока, которое родители вливают в малышей. Врач объяснила, что железо не усваивается, потому что его мало в манной каше и молоке.

«Почему-то родители считают нужным накормить детей литрами молока или манной кашей», — отметила Сысоева.

При низком уровне гемоглобина в крови у ребенка мамам следует убирать молоко в большом количестве.