Туляка накажут за «шутку» о нападении на учебное учреждение

В Плавске задержали 18-летнего местного жителя, который неудачно «пошутил» на тему нападения на одно из учебных заведений в Туле, пишет Тульская служба новостей.

Выяснилось, что злоумышленник записал голосовое сообщение в одной из групп колледжа в социальной сети с угрозой устроить вооруженное нападение.

Как стало известно, молодой человек проживал в благополучной семье. Он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело. Теперь туляку грозит штраф в размере 700 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.