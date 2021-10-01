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Пятница, 1 октября, 2021
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Туляка накажут за «шутку» о нападении на учебное учреждение

Никита Брыкин
Туляка накажут за «шутку» о нападении на учебное учреждение

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В Плавске задержали 18-летнего местного жителя, который неудачно «пошутил» на тему нападения на одно из учебных заведений в Туле, пишет Тульская служба новостей.

Выяснилось, что злоумышленник записал голосовое сообщение в одной из групп колледжа в социальной сети с угрозой устроить вооруженное нападение.

Как стало известно, молодой человек проживал в благополучной семье. Он признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело. Теперь туляку грозит штраф в размере 700 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.

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