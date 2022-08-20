Туляков шокировала прогулка малышей, связанных веревкой

Жители Тулы бурно обсуждают в Сети странный способ прогулки с малышами, пишет Первый Тульский.

На опубликованной фотографии видно, как дети дошкольного возраста идут, держась руками за веревку. Как утверждается, инцидент произошел на улице Первомайской.

«Недавно стал свидетелем того, как детей в детскому саду вывели на прогулку, связав веревкой (ребята держались за нее руками)», – уточнил автор фото.

Некоторые пользователи предположили, что ребята держатся за веревку руками, потому что воспитатели не могут взять каждого из них за ручку. Другие допустили, что может быть игра родителей с детьми.

Журналисты обратились за комментарием в региональное министерство образования.