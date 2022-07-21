Троллейбусное депо №2 в Рязани могут закрыть.

Информация появилась в группе stvchannel — Рязань: о городской среде ВКонтакте.

Редакции стало известно от информированных источников, что на официальном уровне говорят о возможности закрытия 2-го троллейбусного депо из-за его аварийного состояния.

В сообщении отмечается, что в 2021 году в планах был ремонт нескольких зданий депо №2, была даже разработана смета. Но ремонт так и не был выполнен.

По словам авторов публикации, закрытие 2-го депо ставит под угрозу существование рязанского троллейбуса. Одного оставшегося депо с ограниченными ресурсами по ремонту машин не хватит на город.

Для сохранения троллейбуса в областном центре ремонт депо №2 нужно начинать в срочном порядке и набирать персонал в цеха ремонта, – подчёркивается в публикации.