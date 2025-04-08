Три спектакля о любви за один день показал Рязанский Театр юного зрителя

В Рязанском ТЮЗе 8 апреля состоялось завершение работы Творческих режиссерских мастерских «Первая любовь», реализованных благодаря проекту «Театр – подростку». Всего было показано три мини-спектакля за авторством студентов режиссёрского факультета ГИТИСа – партнёра программы. Рязанским школьникам продемонстрировали эскизные работы по произведениям «Вам и не снилось» (12+), «Когда я стану великаном» (12+) и «Первая любовь» (16+).

Каждая инсценировка была подготовлена воспитанниками мастерской заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Женовача. Начав летяще прекрасным, нежным, но трагично обрывающимся этюдом, артисты погрузили зрителей в мир первой миниатюры. Экспрессивная «Вам и не снилось» была наполнена смелым юмором и духом неудержимой юности. Следом шла только более гиперболизированная, энергичная и во многом хулиганская «Когда я стану великаном», что явилась доброй сатирой современной школьной иерархии – как среди руководства, так и среди учеников. Историю несчастной, но искренней любви поэта и нарушителя порядка Копейкина проводили особенно бурными овациями. Завершающим эскизом стала «Первая любовь» по первоисточнику за авторством Тургенева – начавшаяся очаровательно-нелепо, сцена превратилась в тревожную и оставляющую тягостное ощущение после, однако на всём своём протяжении спектакль оставался самым стильно обставленным.

После всех выступлений зрителям была предоставлена возможность высказаться о впечатлениях и задать вопросы режиссёрам – Ильясу Гирфанову, Никите Огаркову и Софье Аржановой, соответственно, а также проголосовать за наиболее понравившуюся миниатюру. По итогам этого голосования и оценки профессиональных театральных деятелей одна из постановок получит полноценную реализацию.