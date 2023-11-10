Транспортные активисты рассказали об особенностях новых троллейбусов «Адмирал», которые поставят в Рязань

ПК «Транспортные системы» изготовит для Рязани 5 новых низкопольных троллейбусов «Адмирал 6281». Рязанские транспортные активисты в своём telegram-канале рассказали, какими будут новые троллейбусы.

По всей видимости, в них не будет увеличенного автономного хода. Зато стоит ожидать улучшенную комплектацию салона. Там будет больше сидячих мест сзади в отличие от тех троллейбусов, которые поставляли в Рязань годом ранее.

Сообщается, что поставку транспорта, согласно контракту, планируют завершить до 20 декабря. Количество сидячих мест в новых «Адмиралах» составит 35, максимальная скорость— 70 км/ч.