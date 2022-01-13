Традиционные крещенские купания состоятся в Рязани на Ореховом озере

19 января православные христиане отметят один из важнейших церковных праздников – Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января в Рязани состоятся традиционные крещенские купания, их проведут на Ореховом озере.

Территорию около Орехового озера подготовит к купаниям Дирекция благоустройства города. Там проведут расчистку снега, оборудуют сходню к купели, установят парапеты. Места купаний оснастят сеном и скамейками, также там установят отапливаемые палатки, где рязанцы смогут переодеться. На месте купаний будут дежурить медики, правоохранители и спасатели.

Добраться до Орехового озера в Крещенскую ночь рязанцы смогут на автобусах. Они будут курсировать до 02.00 19 январяот площади Свободы и обратно.

— В соответствии с рекомендациями регионального Управления Роспотребнадзора, Крещенские купания организуют с учётом соблюдения мер предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сейчас специалистами рассматриваются варианты организации купелей и пропускного режима к ним, разделения потоков посетителей, — сообщили в пресс-службе мэрии.

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Администрация Рязани рекомендует принимать участие в Крещенских купаниях только на озере Ореховое. Купание в иных открытых водных объектах на территории города небезопасно.