Топ-стилист предупредил об опасностях домашних масок для волос

Использование домашних масок — одна из опасных ошибок в уходе за волосами. Об этом рассказал «Газете.Ru» Максим Рокицкий, топ-стилист, партнер L’Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK.

Эксперт отметил, что многие девушки используют рецепты масок из подручных, нестерильных продуктов, которые не предназначены для нанесения на кожу. По мнению Рокицкого, такие маски не только бесполезны, но и могут вызвать аллергические реакции и серьезно навредить волосам и коже головы.

Стилист подчеркнул, что особенно опасны «народные» средства с раздражающими ингредиентами. Он заявил, что смеси с перцем и горчицей нужно полностью исключить, так как они могут повредить кожу головы и вызвать раздражение.

Рокицкий рекомендовал использовать профессиональные средства для ухода за волосами.

«Доверяйте продуктам, эффективность которых научно доказана. Специалисты создают их в лабораториях, чтобы сделать их безопасными и подходящими для большинства девушек», — сказал стилист.

Тем, у кого есть проблемы с кожей головы или волосами, эксперт посоветовал обратиться к дерматологу или трихологу. А для поддержания качества волос после окрашивания порекомендовал проконсультироваться с колористом.