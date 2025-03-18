Тёплая погода вернётся в центр России к выходным

Большую часть текущей недели в Центральной России сохранится прохладная мартовская погода, сообщает портал «Метеовести».

Серьёзных опасных явлений не ожидается – лишь местами возможна слабая гололедица, кое-где землю может припорошить символический снежный покров высотой менее 1 см. Впрочем, даже если снег и выпадет, к концу недели он растает.

Прогноз по дням

🔹 Вторник – регион попадёт под влияние гребня антициклона, благодаря чему вероятность осадков сведётся к минимуму, в облаках появятся прояснения. Температура ночью −2…−7°, днём −1…+4° – в пределах многолетней мартовской нормы.

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🔹 Среда – давление начнёт снижаться, к утру скажется влияние тёплого фронта. Днём ожидается небольшой снег, а вечером, в тёплом секторе атлантического циклона, он сменится моросящим дождём. Ветер усилится до 9–14 м/с. Температура ночью 0…−5°, днём +1…+6°.

🔹 Четверг – утром −2…+3°, после полудня +2…+7°. Из-за нестабильности атмосферы возможны незначительные осадки в разном агрегатном состоянии.

🔹 Пятница – начнётся поступление тёплого воздуха, усилится влияние антициклона. Ночью температура не опустится ниже −3…+2°, днём потеплеет до +4…+9°.

🔹 Выходные – ожидается рост атмосферного давления до 762 мм рт. ст., что на 15 единиц выше нормы. Ночью около 0°, днём в субботу +5…+10°, в воскресенье станет ещё теплее – погода намекнёт на приближающееся апрельское тепло.

Всю неделю погодный сценарий будет напоминать народную примету: «Март у матери-зимы шубу купил, а через три дня её продал»…