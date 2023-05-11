Телемост соединил рязанский Окский заповедник и Брестскую крепость

В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне член общественного совета при УФСИН Андрей Оришкевич организовал телемост между площадкой в Окском заповеднике и Брестской крепостью.

Два города объединяют общие корни, страницы истории, образовательные и культурные связи. В 2014 году Рязань и Брест стали побратимами.

Особым гостем стал солист белорусской группы «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

Организаторы провели экологическую экскурсию по местам обитания животных Окского заповедника – журавлей и краснокнижных зубров.

Герой СССР, председатель общественного совета при УФСИН Юрий Плугин и Анатолий Ярмоленко «усыновили» зубрят и присвоили им имена.

Руководитель Питомника чистокровных кавказско-беловежских зубров Екатерина Цибизова рассказала в передаче «Утро России. Рязань» об успехах программы по восстановлению зубров, о планах расселения зубров на 2023 год и о программе «Усынови зубра».