Ходят слухи, что покинувший Россию юморист Максим Галкин* задумывается о возвращении в Россию. Якобы артиста, с одной стороны, замучила тоска по родине, а с другой — у него остались здесь незаконченные дела. Насколько эти слухи имеют под собой основание, разъяснила «Пятому каналу» астролог и психолог Марианна Абравитова.

По её мнению, слухи о возвращении Максима Галкина* в Россию не имеют никакого основания. Для решения юридических и технических вопросов артист может воспользоваться услугами поверенных адвокатов. Также решить проблемы с деньгами и недвижимостью могут его родственники.

О возвращении Максима Галкина* в Россию речь если и зайдёт, то очень нескоро. Это может случиться через 10, а то и через 20 лет. Сейчас юморист занят карьерой. В попытках восстановить ту славу, которая у него была в России, он ездит по разным странам, пытается запомниться людям, в том числе антироссийскими высказываниями. Однако смысла в этом нет, уверена Абравитова.

— Должна сказать, что нет такого же успеха, какой был у него в России. Таких огромных залов, которые он собирал здесь — никогда не собрать ни в одной стране мира. Большую часть аудитории своей он, к сожалению, потерял, — отметила таролог.

Напомним, Максим Галкин* после начала специальной военной операции на Украине вместе с супругой Аллой Пугачёвой покинул Россию. Сейчас юморист живёт Израиле, даёт концерты для русскоязычной публики. Правда, масштабы его аудитории стали в десятки раз меньше. Минюст РФ внёс юмориста в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года.

*Признан физлицом-иноагентом на территории РФ