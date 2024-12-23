Сын депутата Рязанской областной думы занял у сослуживцев в зоне СВО более миллиона рублей

Боец СВО, сын депутата Рязанской областной думы, занял у сослуживцев более миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

32-летний мужчина с позывным «Юный» отправился на СВО весной 2023 года. Пару недель назад сослуживцы мужчины опубликовали в соцсетях видео, в котором рассказывают, что год назад «Юный» взял у них в долг деньги на операцию для родного человека. В общей сложности мужчина занял 1,3 миллиона рублей. По информации канала, отдавать деньги он не собирался.

Выяснилось, что деньги мужчина собирал на счет матери. Та сообщила, что картой пользуется сын, она к его долгам отношения не имеет.

По имеющейся информации, Баринов — игроман.