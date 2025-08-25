Вторник, 26 августа, 2025
Сын альпинистки Наговицыной обратился с мольбой о спасении

Алексей Самохин
Наталья Наговицина, @natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже почти две недели находится на пике Победы в горах Киргизии, обратился к Генеральному прокурору России, главе МИД РФ и российскому послу в Кыргызстане. В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива. Об этом пишет Baza.

На видео альпинистка спустя семь дней после потери связи активно машет рукой. Сын подчеркнул, что у его матери крепкое здоровье и отличная физическая форма. Он также отметил, что погодные условия будут благоприятными для спасения только в ближайшие двое суток.

Частная компания планировала 25 августа запустить к месту, где находится Наталья, дрон, чтобы подтвердить, что она жива. Затем итальянский пилот должен был попытаться эвакуировать её на вертолёте. Прогноз погоды был неверным, и операцию пришлось свернуть.

Пока ни частные компании, ни местное МЧС не дают положительных прогнозов. Наговцыну, возможно, можно будет найти только в следующем году, когда вновь начнётся сезон восхождений.

Одна из самых опасных гор в мире

Пик Победы считается одной из самых сложных и опасных вершин в мире. На высоте более семи с половиной тысяч метров погодные условия меняются очень быстро, а вероятность гибели альпинистов достигает 25%.

Наталья Наговицына — опытная альпинистка, она покорила уже не один семитысячник и была всего в шаге от получения звания «Снежный барс», которое присваивается за покорение всех пяти семитысячников бывшего СССР.

