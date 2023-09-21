Свинина может подорожать в России на 10%-20%

В России может подорожать свинина, пишут «Известия».

Издание называет две возможные причины роста цен: снижение поголовья животных из-за африканской чумы свиней и выгода от продажи свинины на экспорт.

— Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке, — сообщил «Известиям» председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Теплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

Шипулин рассказал о снижении поголовья свиней в России. В частности, в Краснодарском крае за год произошло сокращение стада на 22,7 тыс. голов.

Кроме того, фермер предполагает, что с мясом может сложиться такая же ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках.

Представители АККОР допускают рост цен на 10-20%.