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Понедельник, 2 мая, 2022

SuperJob: В Рязани учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации

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SuperJob: В Рязани учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации

7info

Бизнес не теряет бдительность: 6 из 10 работодателей в Рязани ведут учет вакцинированных от ковида сотрудников. При этом в большинстве таких компаний уже привито 80% персонала и более. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей из Рязани.

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Эксперты предполагают, что летом может начаться новая волна коронавируса. Большинство компаний продолжает отслеживать численность вакцинированных работников. В 60% организаций Рязани ведется учет количества сотрудников, привитых от коронавируса: «Мы обязаны отчитываться, поэтому отмечаем, кто и когда вакцинировался». Нет такой практики в каждой третьей компании (31%).

Учет сотрудников, привитых от COVID-19, чаще ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (75%), тогда как среди малого бизнеса таковых только 51%.

Среди компаний разных отраслей чаще всего за вакцинацией работников следят в банковской сфере (77%) и торговле (66%), а реже всего — в отрасли информационных технологий (32%).

На сегодняшний день число компаний, в которых вакцинированы 80% сотрудников и более, составляет 65%. В 16% организаций привиты от 50% до 80% работников, в каждой десятой — от 30% до 50%.

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