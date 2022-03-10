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Четверг, 10 марта, 2022

Суд отменил приговор фигурантам дела МП «Детское питание»

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Суд отменил приговор фигурантам дела МП «Детское питание»

Александр Ильин

10 марта Тамбовский областной суд отменил приговор всем фигурантам дела о взятках в рязанском муниципальном предприятии «Детское питание», сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Напомним, 17 декабря Александра Зайкина приговорили к 8 годам колонии, Сергея Пашкевича —  к 8, Павла Пущина — к 8,5. В феврале апелляционную жалобу на приговор подали все обвиняемые. 

Областной суд Тамбова направил дело в суд первой инстанции — Октябрьский районной суд — на новое рассмотрение.

Фигурантам дела продлили срок содержания под стражей до 9 мая.

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