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Пятница, 4 июня, 2021
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Суд отказался возвращать дело Сергея Карабасова прокурору

7info
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Советский районный суд отказал защите Сергея Карабасова в возвращении дела прокурору, сообщила пресс-служба суда.

Карабасов проходит обвиняемым по делу о «площадке-призраке» в Лесопарке. Рязанская журналистка пожаловалась президенту Путину на то, что детская площадка не поставлена. Бюджетные деньги за неё заплачены.

Карабасова, исполнявшего обязанности главы администрации Рязани, арестовали. Также обвиняемым является заместитель мэра и представитель фирмы-подрядчика. Позднее площадка была показана журналистам, представителям власти, но рассмотрению уголовного дела это не помешало. 

Сейчас Сергей Карабасов находится под домашним арестом. Адвокаты попросили назначить повторную экспертизу по делу. Суд рассмотрит ходатайство 11 июня.

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