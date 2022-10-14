Суд объяснил, почему Александру Логунову продлили арест до середины января

Басманный суд Москвы разъяснил решение о продлении ареста рязанцу Александру Логунову на три месяца, до 15 января. Необходимость содержания мужчины под стражей обоснована проведением ряда следственных и процессуальных действий.

По версии обвинения, на свободе Логунов может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства и препятствовать производству по уголовному делу. Не исключает сторона обвинения, что рязанец может уничтожить улики.

Александру Логунову вменяют совершение 11 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ». В статье регламентируется наказание за изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с использованием интернета.

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