Четверг, 13 октября, 2022
Татьяна Проводина

Александру Логунову вменяют совершение 11 преступлений

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Басманный суд Москвы продлил рязанцу Александру Логунову срок содержания под стражей. Это следует из постановления суда.

Александру Логунову вменяют совершение «11 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ». В статье регламентируется наказание за изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с использованием интернета.

Адвокат просил после 15 октября изменить Логунову меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания подсудимого под стражей до января, мотивировав свою позицию тем, что «Логунов может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, уничтожить доказательства, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Суд принял сторону следствия. Срок содержания под стражей Александру Логунову продлён на 3 месяца — до 15 января 2023 года.

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