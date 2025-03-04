Стрелок из ТЦ в Мытищах участвовал в Парадах на Красной площади

24-летний офицер, открывший стрельбу в торговом центре «Красный кит» в Мытищах в воскресенье вечером, окончил престижное военное училище, молодой человек — гордость своей семьи. Предполагается, что агрессивные действия охранников могли спровоцировать молодого мужчину на применение травматического оружия, пишет «Московский комсомолец».

Как стало известно «МК», 24-летний Данил родился в Ташкентской области Республики Узбекистан и был младшим сыном в семье. Позднее семья переехала во Владимирскую область, а затем в Москву. Данил окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, считает служение Родине своим долгом. Он часто делился с близкими фотографиями своих достижений на пути военного офицера. За успехи в службе в 2019 и 2020 годах Данил был удостоен участия в параде на Красной площади. За ним не числилось нарушений закона.

По словам знакомых, Данил — открытый и общительный человек, принципиально отстаивающий справедливость — даже в ущерб собственным интересам. Именно это могло стать причиной конфликта в торговом центре 2 марта. Охранники потребовали от Данила открыть сумку, парень настаивал, что по закону не обязан выполнять это требование. Словесная перепалка переросла в драку — сотрудники службы безопасности избили мужчину и выставили его из здания.

Реклама

Офицер не стал мириться с грубым отношением. Он вернулся в ТЦ без сумки, но с травматическим пистолетом «Гранд Пауэр TQ-2». События развивались стремительно — Данил сделал несколько выстрелов по охранникам. Пока испуганные посетители в панике покидали здание, мужчину скрутили и задержали. Он лишь успел кратко поговорить с отцом, сообщив о случившемся и попросив адвоката.

Из четверых пострадавших охранников трое уже выписаны из больницы. Многие местные жители не выразили сочувствия службе безопасности. Вскоре после инцидента в соцсетях появились видео, на которых охранники того же ТЦ грубо обращаются с курьерами с пустыми сумками, угрожая им нецензурной бранью.

Ранее стали известны подробности учёбы стрелка в Рязанском десантном училище. Молодой человек служит в ФСО.