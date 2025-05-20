Во вторник, 27 мая, в 18:30 в Рязанском дворце молодёжи пройдёт конкурс «Мисс РГУ — 2025».

Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!

Подготовка к конкурсу начинается за месяц до его проведения. Участницы проходят различные предварительные этапы, которые оцениваются. В этом году они уже успели побывать в центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Гранит» и пострелять из карабина, пистолета и лука. Также студентки сразились в интеллектуальной битве в стенах РГУ имени С. А. Есенина.

Кроме того, участники посетили театр «Переход» имени Геннадия Кириллова, где получили ценные уроки взаимодействия на сцене, изучили основы ораторского мастерства, а также научились правильно держать себя на публике.

Новым испытанием для девушек стал конкурс зачётных книжек.

Фотосессия прошла в фотостудии «Easy space». Фотограф Евгений Фролов.

Баймурзаева Макка Бадировна Горбатова Юлия Олеговна Горынина Анастасия Павловна Казарян Милена Максимовна Коротова Елизавета Дмитриевна Никитина Дарья Андреевна Семенова Арина Николаевна Урманова Екатерина Михайловна Фатина Ангелина Алексеевна

На сайте 7info стартовало голосование за участниц конкурса, итоги которого подведём 27 мая в 18:00.

Голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ – 2025» Баймурзаева Макка Бадировна, Юридический институт, 3 курс, группа 8203

Горбатова Юлия Олеговна, Институт иностранных языков, 1 курс, группа 6421

Горынина Анастасия Павловна, Факультет экономики, социологии и управления, 3 курс, группа 9202

Казарян Милена Максимовна, Факультет физической культуры и спорта, 3 курс, группа 7202

Коротова Елизавета Дмитриевна, Факультет русской филологии и национальной культуры, 2 курс, группа 2302

Никитина Дарья Андреевна, Институт естественных наук, 3 курс, группа 5204

Семенова Арина Николаевна, Институт психологии, педагогики и социальной работы, 1 курс, группа 4405

Урманова Екатерина Михайловна, Институт истории, философии и политических наук, 2 курс, группа 1307

Фатина Ангелина Алексеевна, Институт физико-математических и компьютерных наук, 3 курс, группа 3203 Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Горынина Анастасия Павловна, Факультет экономики, социологии и управления, 3 курс, группа 9202 50%, 2 голоса 2 голоса 50% 2 голоса - 50% из всех голосов

Коротова Елизавета Дмитриевна, Факультет русской филологии и национальной культуры, 2 курс, группа 2302 25%, 1 голос 1 голос 25% 1 голос - 25% из всех голосов

Никитина Дарья Андреевна, Институт естественных наук, 3 курс, группа 5204 25%, 1 голос 1 голос 25% 1 голос - 25% из всех голосов

Баймурзаева Макка Бадировна, Юридический институт, 3 курс, группа 8203 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Горбатова Юлия Олеговна, Институт иностранных языков, 1 курс, группа 6421 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Казарян Милена Максимовна, Факультет физической культуры и спорта, 3 курс, группа 7202 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Семенова Арина Николаевна, Институт психологии, педагогики и социальной работы, 1 курс, группа 4405 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Урманова Екатерина Михайловна, Институт истории, философии и политических наук, 2 курс, группа 1307 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Фатина Ангелина Алексеевна, Институт физико-математических и компьютерных наук, 3 курс, группа 3203 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 4 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Баймурзаева Макка Бадировна, Юридический институт, 3 курс, группа 8203

Горбатова Юлия Олеговна, Институт иностранных языков, 1 курс, группа 6421

Горынина Анастасия Павловна, Факультет экономики, социологии и управления, 3 курс, группа 9202

Казарян Милена Максимовна, Факультет физической культуры и спорта, 3 курс, группа 7202

Коротова Елизавета Дмитриевна, Факультет русской филологии и национальной культуры, 2 курс, группа 2302

Никитина Дарья Андреевна, Институт естественных наук, 3 курс, группа 5204

Семенова Арина Николаевна, Институт психологии, педагогики и социальной работы, 1 курс, группа 4405

Урманова Екатерина Михайловна, Институт истории, философии и политических наук, 2 курс, группа 1307

Фатина Ангелина Алексеевна, Институт физико-математических и компьютерных наук, 3 курс, группа 3203 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты