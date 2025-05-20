Во вторник, 27 мая, в 18:30 в Рязанском дворце молодёжи пройдёт конкурс «Мисс РГУ — 2025».
Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!
Подготовка к конкурсу начинается за месяц до его проведения. Участницы проходят различные предварительные этапы, которые оцениваются. В этом году они уже успели побывать в центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Гранит» и пострелять из карабина, пистолета и лука. Также студентки сразились в интеллектуальной битве в стенах РГУ имени С. А. Есенина.
Кроме того, участники посетили театр «Переход» имени Геннадия Кириллова, где получили ценные уроки взаимодействия на сцене, изучили основы ораторского мастерства, а также научились правильно держать себя на публике.
Новым испытанием для девушек стал конкурс зачётных книжек.
Фотосессия прошла в фотостудии «Easy space». Фотограф Евгений Фролов.
На сайте 7info стартовало голосование за участниц конкурса, итоги которого подведём 27 мая в 18:00.
Голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ – 2025»
Горынина Анастасия Павловна, Факультет экономики, социологии и управления, 3 курс, группа 9202 50%, 2 голоса
2 голоса50%
2 голоса - 50% из всех голосов
Коротова Елизавета Дмитриевна, Факультет русской филологии и национальной культуры, 2 курс, группа 2302 25%, 1 голос
1 голос25%
1 голос - 25% из всех голосов
Никитина Дарья Андреевна, Институт естественных наук, 3 курс, группа 5204 25%, 1 голос
1 голос25%
1 голос - 25% из всех голосов
Баймурзаева Макка Бадировна, Юридический институт, 3 курс, группа 8203 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Горбатова Юлия Олеговна, Институт иностранных языков, 1 курс, группа 6421 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Казарян Милена Максимовна, Факультет физической культуры и спорта, 3 курс, группа 7202 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Семенова Арина Николаевна, Институт психологии, педагогики и социальной работы, 1 курс, группа 4405 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Урманова Екатерина Михайловна, Институт истории, философии и политических наук, 2 курс, группа 1307 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Фатина Ангелина Алексеевна, Институт физико-математических и компьютерных наук, 3 курс, группа 3203 0%, 0 голосов