Старец Зосима ещё в 90-х годах рассказал, чем закончится спецоперация на Украине

Старец Зосима, в миру Иван Алексеевич Сокур, ещё в конце 90-х XX века рассказал, что ждёт Киев и Киевский режим. В современных реалиях можно сказать на 100%: в своих видениях он затронул период проведения спецоперации. В его предсказаниях звучало, что над столицей Украины поднимется пламя. А жизнь там никогда уже не станет прежней.

– …И бесы будут видимым образом бегать по центру города. Потом это огненное колесо покатится на восток! Но придёт время, что всё, что будет лететь на восток, полетит внезапно на запад, – рассказал старец.

Отец Зосима явно дал понять: Россия восторжествует над своими проблемами и несчастьями, а ещё — будет восстановлена та самая исконная Русь, которая с годами была раздроблена.

И ещё будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины. Только одно говорю всем: смотрите, не вздумайте надеяться на свои силы, а просите у Бога помощи. И вот тогда всё преодолеете и не станете предателями. А понадеетесь на свои силы — предателем Иудой станете. Будь с Русской Православной Церковью, потому что во всех других сплошное беснование будет и не будет там Духа Святого. Смотрите, времена преопасные, не соблазнитесь!

В одной из пророческих бесед незадолго до своей смерти старец Зосима сокрушался о разделении русских людей и их искусственном тпревращения во врагов. Он указал на то, что все они были крещены в единой купели Киевской Руси, а не Украины, и что Днепр святой объединяет три народа. Отечество было разорено и сеялась вражда, но на самом деле они все являются единой Русью и одним народом. Отец Зосима просил прощения у Господа за это разделение, вспоминает слова священника «Царьград».