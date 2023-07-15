Старец Зосима, в миру Иван Алексеевич Сокур, ещё в конце 90-х XX века рассказал, что ждёт Киев и Киевский режим. В современных реалиях можно сказать на 100%: в своих видениях он затронул период проведения спецоперации. В его предсказаниях звучало, что над столицей Украины поднимется пламя. А жизнь там никогда уже не станет прежней.
Отец Зосима явно дал понять: Россия восторжествует над своими проблемами и несчастьями, а ещё — будет восстановлена та самая исконная Русь, которая с годами была раздроблена.
В одной из пророческих бесед незадолго до своей смерти старец Зосима сокрушался о разделении русских людей и их искусственном тпревращения во врагов. Он указал на то, что все они были крещены в единой купели Киевской Руси, а не Украины, и что Днепр святой объединяет три народа. Отечество было разорено и сеялась вражда, но на самом деле они все являются единой Русью и одним народом. Отец Зосима просил прощения у Господа за это разделение, вспоминает слова священника «Царьград».