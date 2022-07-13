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Стало известно послание семьи к зверски убитой 17-летней девушке в Ельце

Семья 17-летней жительницы Волгограда, которая стала жертвой убийства в Ельце, принесла открытку к мемориалу, где погибла девушка, пишет Липецк Медиа.

Накануне родственники приехали в город, чтобы забрать тело. Погибшую студентку похоронят в Волгограде.

«Помним, любим, скорбим. Семья и все-все-все», – написали близкие последние слова для девочки.

Местные жители организовали место памяти погибшей девушки. Горожане продолжают нести цветы, печенья и открытки.

Ранее сообщалось, что на девушку, которая приехала в гости, напал 51-летний рецидивист. Он ударил жертву кулаком или кирпичом. После этого злоумышленник оттащил ее в кусты. Тело девушки нашли в одних носках.

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