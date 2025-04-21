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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay
Новости России

Стало известно о состоянии белгородского мальчика, которому родители подарили мину

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Мальчик, пострадавший при детонации мины «Колокольчик» в Таврово Белгородской области, переведен в Российскую детскую клиническую больницу, пишет «Бел.Ру».

По данным Минздрава, 12-летнего пациента в ближайшее время прооперируют. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные ранения.

«Осколки «засели» в руках и ногах мальчика, а также в области головы», — говорится в публикации.

Состояние мальчика оценивают как стабильное средней степени тяжести.

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Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, мину семье подарили знакомые, заверив, что она обезврежена. При этом взрослые отдали ее поиграть мальчику.

Глава региона призвал расследовать инцидент и проверить родителей юного белгородца.

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