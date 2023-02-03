Советника бывшего вице-губернатора Рязанской области Арцыбашева задержали по делу о хищении 16 миллионов

Владимира Арцыбашева, советника экс-вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, задержали по делу о хищении 16 миллионов рублей, выделенных на благоустройство. Об этом изданию «Блокнот Ростов» сообщил собственный источник.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника в Ростове-на-Дону 1 февраля. Вместе с этим возбудили уголовное дело о мошенничестве, сейчас Арцыбашева уже доставили в Рязань, где ведётся расследование.

Напомним, вместе с Арцыбашевым в Рязани задержали начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака и трех его подчинённых. В четверг, 2 февраля, Железнодорожный районный суд Рязани освободил Фурфурака из-под стражи.