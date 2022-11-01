Сотрудники МУП «РМПТС» вновь стали участниками осеннего месячника по благоустройству города Рязани

С 1 по 29 октября сотрудники МУП «РМПТС» активно участвовали в осеннем месячнике по благоустройству и санитарной очистке территории города.

В рамках прошедших субботников были приведены в порядок зеленые зоны, парки и другие общественные пространства.

Силами работников предприятия были убраны сквер на улице Белякова, зеленые зоны улиц Зафабричной, Костычева и Крупской. Также работы проводились на улице Садовой и в поселке Дягилево в районе пересечения улиц Дягилевской и Центральной.

Всего в процессе уборки с зеленых зон улиц Рязани было убрано более 50 кубометров мусора – твердых бытовых отходов, листвы и сухих веток.

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