Сотрудниц администрации Турлатово подозревают в отравлении бездомных собак

В деревне Турлатово массово отравили бездомных собак. Предполагается, что это сделали сотрудницы местной администрации.

Новость о происшествии опубликовала «Новая Газета. Рязань». Сообщается, что волонтеры обнаружили запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как женщины, предположительно сотрудницы местной администрации, накормили бездомных собак отравленной едой, после чего двое животных погибли, а еще одно – находится в клинике.

«Все это происходит на глазах у детей! Они в истерике рыдали, не понимая, что происходит с любимыми собаками, с которыми они всегда играли, их любили, и на глазах других жителей поселения», – передает слова очевидцев «Новая газета».

Уточняется, что зоозащитники направят заявление в полицию, подкрепленное подписями местных жителей.