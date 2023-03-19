Популярный астролог Василиса Володина рассказала в своём telegram-канале, что сулит россиянам соединение Меркурия и Овна, которое произошло 19 марта. По её словам, этот аспект сулит напряжение на информационном фронте.

– Меркурий входит в Овен, а значит краткость — сестра успешных переговоров. Одновременно повышаются голоса в спорах, взять слово и добиться внимания становится сложнее, – пишет Володина.

Небесная погода, по словам Володиной, в этот период благоволит репортёрам и блогерам, всем тем, для кого важна скорость выдачи материала.

– И да, новостные ленты опять ускоряются. Информация — вид спорта, где опоздать равно проиграть, – сообщает астролог.

Также наступил период частных жизнях время задавать неудобные вопросы и отвечать начистоту.