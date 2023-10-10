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Соцфонд в 2023 году проактивно оформил маткапитал для 2027 рязанских семей

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

С начала 2023 года рязанское Отделение Социального фонда России в проактивном порядке оформило 2027 сертификатов на материнский капитал.

Проактивная выдача сертификатов проводится с апреля 2020 года. Это позволяет автоматически оформлять материнский (семейный) капитал сразу после появления ребенка.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в Отделение Социального фонда России из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Социального фонда и направляются в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Рязанцы могут направить материнский капитал на улучшение жилищных условий, образование детей, увеличение будущей пенсии мамы, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты.

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