Соцфонд проактивно назначил более 1700 пенсий по инвалидности рязанцам

С начала 2023 года Отделение Социального фонда России по Рязанской области назначило 1720 пенсий по инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все выплаты оформлялись без подачи заявления — на основании сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов.

Информация об установленной инвалидности направляется органами медико-социальной экспертизы в реестр инвалидов, после чего Отделение СФР в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. При этом гражданину в личный кабинет на портале «Госуслуг» либо по почте направляется уведомление о назначенной выплате.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты. Если по линии Социального фонда России раньше никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии — на почте или в банке.

Подать заявление о способе получения пенсии можно через личный кабинет на портале «Госуслуг» либо в клиентской службе ОСФР по Рязанской области, либо в МФЦ лично или через законного представителя.