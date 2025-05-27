Со страницы ВООПИиК пропадают негативные публикации об «Окской стрелке»

Пользователи соцсети заметили, что со страницы Рязанского регионального отделения ВООПИиК ВКонтакте пропали некоторые публикации, размещённые там ещё в 2023 году.

Сведения сомнительного характера касались правительства Рязанской области, администрации Рязани, компании «Зелёный сад» и жилого комплекса «Окская стрелка».

Посты публиковались с 20 июня по 19 ноября 2023 года. Вот некоторые громкие заголовки: «Застройки не будет. Народ возмущен планируемой высотной застройкой ….», «Администрация Рязани отказала застройщику в выдаче разрешения на строительства на месте шпалозавода в мкр. Борки, г. Рязани», «Член Общественной палаты г. Рязани сообщил суду о возможном приготовлении особо тяжкого преступления ЭКОЦИД».

На сегодняшний день эти и другие подобные удалены.

Недавно ГК «Зелёный сад» направила в Арбитражный суд Рязанской области иски о защите деловой репутации к РРО ВОО «ВООПИиК».