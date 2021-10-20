Снявшуюся голой возле МГУ девушку жестоко избили

Девушка, снявшаяся обнаженной возле главного здания Московского государственного университета, стала жертвой нападения, пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+».

По предварительной информации, неизвестный мужчина избил потерпевшую до крови. В Сети появился ролик, на которой видно, как злоумышленник держит девушку за волосы и заставляет смотреть ее в камеру.

Ранее пострадавшая и ее подруга выложили фото, на котором они позируют с обнаженными грудями на фоне университета, чем вызвали бурную реакцию в соцсетях.

В каком состоянии находится избитая девушка неизвестно.