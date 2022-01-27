Следствие требует арестовать депутата рязанской гордумы Александра Бурцева

Представители следственного комитета требуют арестовать депутата рязанской городской думы Александра Бурцева, который подозревается в незаконном получении 390 тысяч рублей, сообщает «КП-Рязань».

Ранее Бурцев находился под следствием, но нарушил условия залога. Вопрос об избрании ему меры пресечения решается в Советском суде Рязани.

Известно, что Бурцев родился 8 августа 1984 года в Рязани. С 2017 года является членом партии «Единая Россия». В 2018 году избран депутатом Рязанской городской Думы третьего созыва.