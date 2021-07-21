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Среда, 21 июля, 2021
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Следователи нашли ролики с депутатом, который снимал порно со школьницами

Никита Брыкин
Следователи нашли ролики с депутатом, который снимал порно со школьницами
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В Омске продолжается расследование истории в селе Покровке, где жена депутата местного сельсовета превратила свою квартиру в порностудию, пишет КП.

Кроме домашнего видео с мужем она снимала и выкладывала в сеть ролики с двумя несовершеннолетними девушками в возрасте 17 и 15 лет. Злоумышленница платила им за съемки три тысячи рублей.

Обо всем стало известно, когда женщина начала зарабатывать деньги на этих интимных видео, продавая их в Сети. При этом народный избранник утверждал, что не знает о делах супруги.

Выяснилось, что он снимал часть роликов. Парочке предъявили обвинение за изготовление порнографии с участием несовершеннолетних. Мужчина уже был судим за наркотики.

Следователи осматривают видеозаписи, на некоторых из которых фигурирует и сам «ничего не подозревавший» депутат. Уже добрались до записи, где он вступает в интимные отношения с 17-летней девушкой.

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