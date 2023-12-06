Среда, 6 декабря, 2023
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Следком возбудил уголовное дело после стрельбы в Рыбновском районе

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СУ СК России по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

6 декабря при проведении следственных действий в селе Высокое уроженец Вологодской области оказал сопротивление сотрудникам полиции. Мужчина выстрелил из охотничьего ружья, из-за чего погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области.

Мужчину задержали и доставили в больницу.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем следственного управления Владимиром Никешкиным.

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