Понедельник, 19 августа, 2024

Скопинский маньяк пожаловался на гонорар, полученный от Ксении Собчак

Автор: 7info

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Виктор Мохов, скриншот видео

Виктор Мохов, известный как Скопинский маньяк, выразил недовольство размером гонорара, который он получил за интервью с Ксенией Собчак.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что журналистка заплатила ему всего 50 тысяч рублей, что Мохов считает недостаточным. По мнению маньяка, сумма должна была составить хотя бы миллион рублей.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и удерживал их в подвале на протяжении почти четырех лет, подвергая регулярному насилию.

«Ничего не заплатила, считай. 50 тысяч — разве это деньги? Получается, обманула. Хотя бы миллион рублей дала бы. Она, наверное, уже в Германию уехала», — заявил он в интервью NEWS.ru.

Ксения Собчак взяла интервью у Мохова в марте 2021 года, спустя менее месяца после его освобождения. По информации Telegram-канала Mash, журналистка передала Мохову 50 тысяч рублей и купила ему мебель. Однако сама Собчак отрицает, что передавала деньги.

В 2022 году Скопинский районный суд прекратил второе уголовное дело против Мохова, связанное с укрывательством убийства, которое произошло в его доме. Он провел под стражей почти полгода, с сентября 2022 по февраль 2023 года. О его освобождении стало известно после того, как его заметили на улицах Скопина.

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