Скончалась жена главы Дагестана, уроженка Рязани Галина Меликова

Скончалась Галина Меликова, жена главы республики Дагестан Сергея Меликова. «Комсомольская правда» сообщает, что она была уроженкой Рязани.

О супруге Меликова известно немного. Свою личную жизнь она не афишировала. Галина родилась в Рязани в 1961 году. Окончила школу №54, получила профессию военного врача. В 20 лет у женщины родился сын Дмитрий от первого брака с военнослужащим Александром Серковым. Галина и Александр развелись, когда их сын был подростком. Затем женщина встретила Сергея Меликова, в 1993 году они поженились, в 2000 году родился их общий сын Михаил.

В 2007 году супруги пережили страшную трагедию. В бою с боевиками в горах Дагестана погиб сын Дмитрий. И хотя Сергею Меликову он приходился пасынком, он любил его как родного.