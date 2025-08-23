Суббота, 23 августа, 2025
СК ужесточил статью после смерти избитого футболиста «Русской общины» приезжими

Следственный комитет ужесточил статью после гибели футболиста Арсения Ерошевича, выступавшего за любительскую команду «Русская община Щелково», сообщило РИА Новости.

Как рассказали агентству в главке СК по Подмосковью, дело переквалифицировали на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Информация об уходе спортсмена из жизни в больнице появилась в субботу. По данным Sport Baza, Ерошевича избили 17 августа в одном из ночных клубов в Щелково. На него напали сразу несколько человек, а после одного удара сзади он стукнулся головой об асфальт.

При этом злоумышленники продолжили бить футболиста после того, как он потерял сознание. Ему диагностировали перелом черепа и разрыв гортани.

Вскоре трех нападавших задержали, они признали вину. Сообщалось, что среди обвиняемых есть приезжие.

Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Происшествия

Угроза атаки БПЛА сохраняется в Рязанской области утром 22 августа

Сообщение о возможной атаке беспилотников пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:10. Затем в 04:57 пришло ещё одно сообщение о сохранении угрозы атаки БПЛА. 
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Общество

В Рязани привели в порядок территорию около вокзала Рязань-2

В настоящее время все работы завершены, эвакуированные на время уборки машины возвращения обратно на стоянку.
Религия

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, что не так с самооценкой современных людей

Как отметил митрополит Марк, современные психологи считают, что если у человека заниженная самооценка, то он не сможет реализовать все свои способности, не сможет реализоваться полноценно в жизни и достичь тех высот, которые ему по плечу.
Новости мира

Mash: сын маньяка Чикатило оказался жив

Сын Андрея Чикатило Юрий не погиб в зоне спецоперации,...
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Рязанской области, в котором погибли два человека

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора» погибли.
Новости России

«Потери просто ад»: бомбовым ударом накрыты два батальона ВСУ в Краматорске

Российские военные нанесли удары по двум батальонным тактическим группам...
Спорт

Рязанский спортсмен Захар Петров стал четырехкратным чемпионом мира

Несмотря на то, что МСМК Захар Петров формально выступал без национальной символики, для всех болельщиков он был и остается представителем России, и его победа стала лучшим подарком к государственному празднику.
Новости России

Mash узнал детали задержания блогера Маркаряна, оскорблявшего бойцов СВО

Блогера Арсена Маркаряна поймали в Кубинке в Московской области,...
Общество

Рязанцы пожаловались на неработающие светофоры около гипермаркета «Глобус»

На Северной окружной около гипермаркета «Глобус» не работают светофоры для пешеходов и для автомобилистов.