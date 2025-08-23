СК ужесточил статью после смерти избитого футболиста «Русской общины» приезжими

Следственный комитет ужесточил статью после гибели футболиста Арсения Ерошевича, выступавшего за любительскую команду «Русская община Щелково», сообщило РИА Новости.

Как рассказали агентству в главке СК по Подмосковью, дело переквалифицировали на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Информация об уходе спортсмена из жизни в больнице появилась в субботу. По данным Sport Baza, Ерошевича избили 17 августа в одном из ночных клубов в Щелково. На него напали сразу несколько человек, а после одного удара сзади он стукнулся головой об асфальт.

При этом злоумышленники продолжили бить футболиста после того, как он потерял сознание. Ему диагностировали перелом черепа и разрыв гортани.

Вскоре трех нападавших задержали, они признали вину. Сообщалось, что среди обвиняемых есть приезжие.