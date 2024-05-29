Синоптик рассказал об аномальной жаре, которой не было 17 лет

Конец мая 2023 года обещает быть аномально жарким для жителей Московской области. Метеорологи прогнозируют повышение температуры до 30 градусов, что может стать рекордом за последние 17 лет. Об этом сообщил Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео».

По словам эксперта, последний раз подобная жара в конце мая наблюдалась в 2007 году. Тогда столбики термометров поднимались до отметки 33,2 градуса.

«Вряд ли этот рекорд будет побит, но до 30 градусов тепла температура в ближайшие дни доберется», — отметил Ильин в интервью изданию Regions.

Жаркая погода сохранится в Москве и Подмосковье с 30 мая по 2 июня. Ночью температура будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла. Резких перепадов атмосферного давления не ожидается.

Похожая картина наблюдается и в нашем регионе. По данным МЧС, 30 мая в Рязанской области воздух прогреется до плюс 30 градусов.