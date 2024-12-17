Синоптик Леус уточнил прогноз погоды на Новый год: морозы и осадки сохраняются

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале уточнил прогноз погоды на новогодние праздники.

— Декабрьские синоптические процессы начинаются раскачивать погодный маятник — точно в соответствии с календарём наших предков столицу ждут трескучие никольские морозы, а уже на следующий день, в пятницу, регион попадёт в «мартовскую» оттепель, — пишет метеоролог.

Затем морозы вернутся, а амплитуда температурных колебаний станет менее заметной. Последняя оттепель завершится к католическому Рождеству.

На Новый год прогнозируется отрицательная фаза температурных колебаний. Днём 31 декабря температура составит −1…−6°, в ночь на 1 января — −2…−7°. Вероятность осадков в эти дни синоптики оценивают в 60-65%.

Обновлённые данные о погоде на Новый год ожидаются через неделю.