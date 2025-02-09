«Симпатии нет»: индийская провидица прилетела в Россию, чтобы раскрыть возможный исход переговоров с США

Индийская провидица Анурадха Верма специально посетила Москву, чтобы предупредить нас о надвигающихся переменах, которые обрушатся на Россию и мир. В эфире шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» она поделилась своими прогнозами относительно отношений России и США и поразмышляла о том, чем могут завершиться возможные переговоры.

Анурадха заявила, что в период с 2025 по 2030 год мир ожидает ряд судьбоносных изменений. Относительно российско-американских отношений, она выразила мнение, что до 2030 года какого-те резкого потепления ожидать не стоит.

Провидица объясняет: в астрологической карте существует понятие симпатии. Она проанализировала индивидуальные карты России и США, сравнила совместимость стран. И, к сожалению, между государствами симпатии нет.

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Анурадха Верма также обращает внимание, что наиболее серьезные мировые потрясения произойдут в 2025 и 2026 годах. С 2027-го негативные тенденции начнут сменяться позитивными. О том, в чём будут выражаться улучшения, астролог из Индии не уточнила.