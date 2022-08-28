Воскресенье, 28 августа, 2022
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Сильный запах гари от рязанских пожаров усилился в Москве к вечеру воскресенья

Сильный запах гари от лесных пожаров в Рязанской области усилился в некоторых районах Москвы к вечеру воскресенья, передают корреспонденты РИА Новости.

Последствия рязанских пожаров ощущаются на юге в районе Зябликово, на севере в районе Коптево, в центре в районе Красносельский, на востоке в районах Перово и Новокосино. Также гарью приходится дышать жителям Коньково, района Раменки. Нет гари на северо-востоке столицы.

Сегодня утром из-за смога у Москве ухудшалась видимость на дорогах.

Специалист центра погоды «Фобос» считает, что ситуация в столице улучшится к вечеру понедельника, после скоротечных грозовых дождей.

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