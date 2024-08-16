Украинским военным, который издевался над российским пенсионером на окраине Суджи, оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет SHOT.

Инцидент произошел несколько дней назад, но широко известно о нем стало накануне. На кадрах видно, как боец ВСУ обращается к 74-летнему мужчине, делая вид, что он солдат вермахта.

«Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!», – издевательски сказал он.

При этом украинский военный был в каске СС.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал пять миллионов рублей за поимку Данилюка и его сослуживца, который был в этот момент с ним.