Пятница, 16 августа, 2024

SHOT выяснил личность бойца ВСУ, издевавшегося над российским пенсионером

Автор: powder

Опубликовано

Украинским военным, который издевался над российским пенсионером на окраине Суджи, оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк, пишет SHOT.

Инцидент произошел несколько дней назад, но широко известно о нем стало накануне. На кадрах видно, как боец ВСУ обращается к 74-летнему мужчине, делая вид, что он солдат вермахта.

«Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!», – издевательски сказал он.

При этом украинский военный был в каске СС.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал пять миллионов рублей за поимку Данилюка и его сослуживца, который был в этот момент с ним.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязаньстат рассказал, что знал 10-летний ребенок о Рязанской губернии в начале 19 века

Паники не будет. ВСУ атаковали белгородских медиков

Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян

Российский турист сорвался с горы в деревне мёртвых на Бали

Арендатор участков в Борках в Рязани хочет использовать землю для сельхознужд

На улице Стройкова в Рязани обнаружили труп женщины

Названа причина нападения подростка на мужчину на улице Почтовой в Рязани

Спаси меня, Господи: снаряд ВСУ упал в паре метров от российских бойцов

Как защититься от фейков: советы заслуженного юриста Ивана Соловьева

РЖД признаны потерпевшей стороной в деле о теракте, организованном *Русланом Сидики

Тренд на потепление: антициклон возвращает тепло на Русскую равнину